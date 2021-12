Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung - Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Fulda (ots)

Um 19:20 Uhr meldet die Rettungsleitstelle Fulda einen Verkehrsunfall mit einer beteiligten Radfahrerin. Nach ersten Angaben von Zeugen soll ein schwarzer PKW der Marke Ford die Radfahrerin in Höhe des Parkhauses am Rosengarten touchiert haben und so zu Fall gebracht haben. Der Fahrzeugführer fuhr dann weiter über die Bardostraße. Über Alter und Zustand der Radfahrerin ist noch nichts bekannt. Sie wird derzeit im Rettungswagen behandelt. Die Polizei ist vor Ort und nimmt die Ermittlungen auf. Es wird nachberichtet.

i.A. Braun, PHK / Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

