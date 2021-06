Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Kaiserslautern (ots)

Rund 8.000 Euro Sachschaden an zwei Fahrzeugen und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am gestrigen Freitagnachmittag in der Mannheimer Straße ereignete. Gegen 15:40 Uhr missachtete ein 66-jähriger Mann aus Kaiserslautern beim Abbiegen in die Altenwoogstraße die vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen und stieß im Einmündungsbereich mit dem Fahrzeug eines 47-Jährigen aus dem Kreis Kaiserslautern zusammen. Der 47-jährige Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell