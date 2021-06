Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt missachtet - Auto prallt gegen Baum

Kaiserslautern (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro und ein beschädigter Baum - das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag in der Mainzer Straße.

Das Unglück nahm seinen Lauf, als eine 61-jährige Autofahrerin gegen 18 Uhr den Parkplatz eines Supermarktes verließ und auf die zweispurige Straße auffuhr. Dabei nahm sie einer anderen Autofahrerin, die mit ihrem Peugeot 206 stadteinwärts unterwegs war, die Vorfahrt. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch sich der Pkw der 61-Jährigen zunächst um die eigene Achse drehte und dann gegen einen Baum neben der Fahrbahn prallte.

Verletzt wurde zum Glück niemand; allerdings wurden beide Fahrzeugen so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. |cri

