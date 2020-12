Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines PKW und Anhänger in Neubrandenburg

PHR NeubrandenburgPHR Neubrandenburg (ots)

Am heutigen Tag gegen 09:00 Uhr hat ein Geschädigter den Diebstahl seines Pkw und Anhängers mitgeteilt. Der weiße VW Caddy mit dem amtlichen Kennzeichen NB-TG 800 sowie ein Anhänger sind nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Samstag, ca. 09:00 Uhr von dem oder den unbekannten Tätern von einem Firmengelände der Warliner Straße aus der Lagerhalle entwendet worden.Der entwendete Caddy weist optisch keine Besonderheiten auf. Der entwendete Anhänger konnte in Tatortnähe, ca. 50 m von der betroffenen Lagerhalle entfernt, mit diversen Gegenständen (Heizungen, Reifen) aufgefunden werden. Der VW Caddy bleibt verschwunden. Der Gesamtschaden zum entwendeten PKW beträgt ca. 20.000 Euro, bei einem aktuellen Kilometerstand von 15.000 km. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395/5582-5224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

