POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

1. HEF

Auffahrunfall - Mehrere Personen verletzt

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (22.12.), gegen 9:30 Uhr, kam es auf der BAB 7, zwischen der AS Homberg/ Efze und der AS Bad Hersfeld West, zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Ein 77-jähriger Fahrzeugführer eines Wohnmobils aus Kassel befuhr die dreispurige Bundesautobahn 7 in Richtung Fulda. Ein vorausfahrender 35-jähriger Mann aus Nordhausen musste seinen Transporter an einem dortigen Steigungsstück kurz nach der AS Homberg/ Efze verkehrsbedingt abbremsen. Der Fahrer des nachfolgenden Wohnmobils erkannte die Verkehrssituation vermutlich zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 77-Jährige Fahrer und eine weitere im Wohnmobil befindliche Person sowie der Fahrzeugführer des Transporters verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Verkehr wurde während den Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme über den rechten Fahrstreifen sowie über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 35.000 Euro.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Bebra - Ein BMW-Fahrer aus Bebra befuhr am Dienstag (21.12.), gegen 21.15 Uhr, die Bahnhofstraße aus Richtung Hersfelder Straße kommend in Richtung Bahnhof. Einige Meter hinter dem Rösekreisel kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Graben. Der Gesamtschaden beträgt circa. 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

2. VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach - Am Montag (13.12.), gegen 7 Uhr, parkte ein 60-jähriger Mann seinen Seat Leon auf dem Parkplatz einer Turnhalle in der Vogelsbergstraße. Als er am darauffolgenden Donnerstag (16.12.), gegen 17 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der Fahrerseite im hinteren Bereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Seat gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Lauterbach

