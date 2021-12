Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taxi-Rechnung nicht bezahlt

Fulda (ots)

Eichenzell/Rönshausen - Zwei unbekannte Täter ließen sich in der Nacht auf Dienstag (21.12.), gegen 1 Uhr, mit einem Taxi von der Brauhausstraße in Fulda nach Rönshausen fahren. An der dortigen Kirche stiegen die beiden Männer aus und rannten weg, ohne die Taxigebühren zu bezahlen. Der 48-jährige Geschädigte Taxifahrer beschreibt die Täter folgendermaßen: Sie sollen männlich und zwischen 20 und 25 Jahren alt gewesen sein. Einer der Männer war kräftiger Statur, der andere schlank. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

