Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Hackschnitzellager an Wohnhaus

Fulda (ots)

Um 15.34 Uhr wurde in Haunetal-Meisenbach in der Meisenbacher Straße Rauchentwicklung in einem Hackschnitzelspeicher gemeldet. Der Speicher grenzt an ein Wohnhaus. Zur Zeit wird die örtliche Feuerwehr von der Feuerwehr aus Bad Hersfeld mit einer Drehleiter unterstützt um ein Übergreifen des Brandes auf ein angrenzendes Wohnhaus zu verhindern.

