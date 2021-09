Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Raten nicht gezahlt - Haftbefehl

Görlitz, BAB 4 (ots)

Da ein 46-jähriger Pole seine Ratenzahlungen an die Staatsanwaltschaft Würzburg im März dieses Jahres einstellte, erließ diese Haftbefehl gegen ihn. Der Mann wurde am gestrigen Tag (2. September 2021) in Kodersdorf durch die Bundespolizei kontrolliert und festgenommen. Der Festnahme lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg zugrunde. Zuvor hatte das Amtsgericht Würzburg wegen Trunkenheit im Verkehr einen Strafbefehl erlassen. Demzufolge hatte der Verurteilte noch eine offene Geldstrafe in Höhe von knapp 1700,00 Euro zu begleichen, ersatzweise drohten ihm 35 Tage Haft. Da ein Bekannter für den Festgenommenen in der Polizeiinspektion Burgau das Geld hinterlegte, konnte dieser seine Weiterreise fortsetzen.

