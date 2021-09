Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ein Mann aus Syrien und zwei Männer aus der Türkei in Gewahrsam genommen

Nieder Seifersdorf (ots)

Heute gegen 06.40 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen Mann aus Syrien sowie zwei Männer aus der Türkei in Gewahrsam. Das Trio war den Fahndern in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Nieder Seifersdorf aufgefallen. Derzeit befinden sich die Migranten in der Dienststelle. Eine Identifizierung des Syrers konnte anhand eines mitgeführten Reisepasses, eine Identifizierung der Türken anhand der mitgeführten ID-Karten erfolgen. Demnach ist der syrische Staatsangehörige 32 Jahre, die türkischen Staatsangehörigen 47 und 54 Jahre alt. Nach Abschluss aller polizeilich notwendigen Maßnahmen werden die Ausländer an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben.

