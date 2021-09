Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ein Bad in der Neiße genommen

Görlitz (ots)

Ein Bad in der Neiße nahm am Dienstagabend ein Weißrusse. Der Mann war tatsächlich in der Nähe der Görlitzer Stadtbrücke durch den Grenzfluss geschwommen. Anschließend meldete er sich gegen 20.00 Uhr beim Bundespolizeirevier. Dort erklärte er, dass er nach Deutschland wolle, um einen Test mit einem Lügendetektor zu machen ...

Der ausweislose 25-Jährige wurde wegen unerlaubter Einreise angezeigt und vor wenigen Stunden am Mittwoch nach Polen.

