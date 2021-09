Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bulgarische Männer verstoßen gegen das Straßenverkehrsgesetz

Krauschwitz, Landkreis Görlitz (ots)

Zwei bulgarische Männer (22, 24) haben gegen das Straßenverkehrsgesetz verstoßen. Dem 22-Jährigen wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen, ein Kraftfahrzeug geführt zu haben, obwohl er die dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht hat. Den 24-Jährigen trifft dagegen der Vorwurf, das "Fahren ohne Fahrerlaubnis" als Kraftfahrzeughalter zugelassen zu haben.

Die beiden Bulgaren sind heute Morgen gegen 02.45 Uhr mit einem bulgarischen Audi A8 in Krauschwitz (Landkreis Görlitz) von der Bundespolizei angehalten worden. Der Fahrer erklärte, dass er seinen Führerschein zu Hause in Polen vergessen habe. Wie sich herausstellte, lag er bei dieser Aussage in zwei Punkten falsch: einerseits wohnt der 22-Jährige offiziell in Weißwasser, andererseits hat ihm die Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Görlitz Anfang April dieses Jahres die Fahrerlaubnis entzogen. Der 24-jährige Beifahrer, auf den der Audi zugelassen ist, wird sich möglicherweise über sich selbst ärgern. Schließlich besitzt er zwar einen gültigen Führerschein, nur war er zum Zeitpunkt der Kontrolle offensichtlich betrunken ...

