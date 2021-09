Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Marihuana und Amphetamin aus dem Verkehr gezogen

Görlitz (ots)

Knapp 16 Gramm Marihuana sowie 3,2 Gramm Amphetamin (davon ein Gramm Crystal) zogen Bundespolizisten gestern in Görlitz aus dem Verkehr. Gegen 16.00 Uhr kontrollierten die Beamten am Bahnsteig Reisende, die mit einem Zug in der Neißestadt eingetroffen waren. Unter den Reisenden befand sich auch der spätere Beschuldigte. Er wurde wegen des Besitzes von Betäubungsmittel angezeigt, nachdem in einer Tasche, die er in der Hose aufbewahrte, Drogen entdeckt wurden.

Gegen den in der Region wohnenden 36-Jährigen ermittelt nun das Polizeirevier Görlitz.

