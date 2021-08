Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Imbiss - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Der 43-jährige Inhaber eines Imbisses in der Langen Straße stellte gestern (1.8.) gegen 9.05 Uhr fest, dass bisher Unbekannte gewaltsam in sein Ladenlokal eindrangen. Sowohl an der Hauseingangstür als auch an der Tür zu den Verkaufsräumlichkeiten haben die hinzugerufenen Polizeibeamten entsprechende Einbruchspuren festgestellt und gesichert. Aus der Kasse im Verkaufsraum, die ebenfalls deutliche Beschädigungen aufweist, fehlte eine Summe Bargeld im dreistelligen Bereich. Zudem haben der oder die unbekannten Täter einen im Verkaufsraum aufgestellten Zigarettenautomaten entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen Samstag, 22.30 Uhr und Sonntag Morgen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

