Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Überholvorgang - Herforderin wird verletzt

Bünde (ots)

(jd) Am Freitag (30.7.) ereignete sich um etwa 15.43 Uhr auf der Hansastraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Herforderin verletzt wurde. Ein 51-jähriger Mann aus Bünde war in seinem Skoda auf der Hansastraße in Fahrtrichtung Rödinghausen unterwegs, als die drei vor ihm fahrenden Fahrzeuge ihre Fahrt verlangsamten. Der Bünde setzte zum Überholvorgang an, um an allen drei Fahrzeugen vorbeizufahren. Die Herforderin fuhr in ihrem VW an erster Position der zu überholenden Autos. Da sie beabsichtigte nach links in die Straße Im Krümpel abzubiegen, verlangsamte sie ihre Fahrt. Daher verlangsamten auch die beiden hinter ihr fahrenden Autos ihr Tempo. In dem Moment, in dem die Frau abbog, war der Bünder in seinem Überholvorgang auf Höhe der Herforderin und konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der Herforderin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe an den beiden Fahrzeugen liegt bei etwa 6500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell