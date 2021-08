Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Herford (ots)

(fl) Am Freitagvormittag drangen unbekannte Täter gewaltsam durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus am Mohnblumenweg ein. Sie durchsuchten das gesamte Wohnhaus und konnten mit ihrer Beute unerkannt flüchten. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell