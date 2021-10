Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann wegen Drogenhandel per Haftbefehl festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Die Bundespolizei nahm am Dienstagabend (05. Oktober), um 21.50 Uhr, im Mönchengladbacher Hauptbahnhof einen Mann (27) fest, weil nach ihm per Haftbefehl gesucht wurde. Aufgrund von Handel mit Betäubungsmitteln musste der 27-Jährige in Untersuchungshaft.

Bei der Personalienüberprüfung des 27-jährigen Deutschen wurde bekannt, dass er durch das Amtsgericht Neuss ausgeschrieben wurde, weil er im vergangenen Jahr in nicht geringer Menge unerlaubt Handel mit Betäubungsmittel betrieb. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde er festgenommen und der nächsten Justizvollzugsanstalt für die Untersuchungshaft übergeben.

