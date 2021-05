Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung vom 17.05.2021

Koblenz (ots)

Unbekannte entwenden insgesamt 250 m Kupferkabel.

Zwischen Mittwoch, den 12.05.2021, 17 Uhr, bis Montag, 17.05.2021, 06 Uhr, wurden von einer Baustelle in der Allerheiligenstraße in Nieder-Lahnstein, nahe des Friedhofes, ca. 250 m Starkstromkabel entwendet. Ersten Ermittlungen nach, trennten Unbekannte das 5-polige Kupferkabel vermutlich mit einem Trennschleifgerät in zwei Teile. Aufgrund des enormen Gewichtes ist davon auszugehen, dass der Abtransport mit einem entsprechenden Fahrzeug erfolgte.

Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell