POL-OG: Baden-Baden - Gut reagiert

Baden-Baden (ots)

Bei einem Brand am späten Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße wurde eine Anwohnerin leicht verletzt. Das Feuer im Keller war kurz nach 23 Uhr von einem Hausbewohner bemerkt worden, der sofort alle Bewohner alarmierte und mit der Evakuierung begann. Ein Teil der Bewohner hatte sich beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits auf der Straße eingefunden. Aufgrund einer Rauchentwicklung im Treppenhaus wurden die anderen Mieter von der Feuerwehr über den Balkon im ersten Oberschoss evakuiert. Eine Bewohnerin musste zunächst geweckt werden, bevor sie ihre Wohnung mit leichten Rauchgasverletzungen verlassen konnte. Während den Löscharbeiten musste die Rheinstraße komplett gesperrt werden. Der Sachschaden wird im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Brandstiftung.

