POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

1. FD

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda - Am Montag (20.12.), gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Opel Crossland die Haimbacher Straße von der Bardostraße kommend in Richtung Haimbach. Auf Höhe eines dortigen Autohauses wollte der Mann nach links abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten um dem Gegenverkehr die Vorfahrt zu gewähren. Eine ihm nachfolgende 20-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Fiat 500 auf den Opel auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Geklärte Verkehrsunfallflucht

Ludwigsau - Am Sonntag (19.12.), gegen 19:10 Uhr, befuhr eine 25-jährige Frau aus Ludwigsau mit ihrem Opel Agil die Mecklarer Straße in Fahrtrichtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. In Höhe der Hausnummer 1 stieß sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Astra eines 26-jährigen Mannes aus Ludwigsau zusammen und entfernte sich anschließend zunächst vom Unfallort ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 25-Jährige konnte wenig später ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld - Am Montag (20.12.), gegen 5:45 Uhr, befuhren ein 47-jähriger Mann aus Bebra mit einem VW Golf und eine 18-jährige Frau aus Philippsthal mit einem Opel Astra die Bundesstraße 27 aus Bad Hersfeld kommend auf die Bundesstraße 62 in Richtung Niederaula. In Höhe der Unfallstelle musste der 47-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende Philippsthalerin konnte ihren Opel Astra nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch es zum Zusammenstoß der Autos kam. Bei dem Unfall wurde der Mann aus Bebra leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.800 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Niederaula - Am Dienstag (21.12.), um 0:20 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Erlenbach mit seinem Lkw die Schlitzer Straße aus Fahrtrichtung Bundesstraße 62 kommend und musste vor der Einfahrt eines dortigen Logistikzentrums verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Lkw fuhr links an dem haltenden Fahrzeug des 57-Jährigen vorbei und streifte den haltenden Lkw des Erlenbachers, wodurch das Rücklicht des Lkw beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hielt daraufhin kurz an und sprach mit dem 57-jährigen Mann aus Erlenbach, bevor er seine Fahrt in Richtung eines Briefzentrums fortsetzte und seine Pflichten als Unfallbeteiligter vernachlässigte. Es entstand Schaden in Höhe von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall beim Ausparken

Philippsthal - Am Montag (20.12.), gegen 12:50 Uhr, wollte ein 52-jähriger Mann aus Merkers mit seinem Kia den Parkplatz an der Flutbrücke in Richtung Bundesstraße 62 verlassen. Zeitgleich parkte ein 49-jähriger Mann aus Bebra mit einem Opel rückwärts aus seiner Parklücke aus. Dabei kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem Schaden in Höhe von insgesamt etwa 9.500 Euro entstand. Der Kia war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Polizeistation Bad Hersfeld

Parkendes Fahrzeug beschädigt

Rotenburg-Lispenhausen - Am Montag (20.12.), gegen 21.30 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Rotenburg die Schulstraße. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Bebra hatte seinen Fiat zu diesem Zeitpunkt am rechten Fahrbahnrand auf einem parallel zur Straße verlaufenden Parkplatz abgestellt. Beim Vorbeifahren stieß der Rotenburger mit der rechten Fahrzeugfront gegen das linke Heck des geparkten Fiat. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.500 Euro. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

