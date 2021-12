Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Heringen - Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 22. November bis 29. November ein Weidezaungerät sowie 70 weiße Pfähle mit der Aufschrift "Horizont" an einer Viehweide im Bereich der Eichbergstraße im Ortsteil Lengers. Das Diebesgut hat einem Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

