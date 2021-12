Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheiben mehrerer Geschäfte mit Plakaten beklebt

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach - Am Samstagmorgen (18.12.), gegen 1.30 Uhr, wurde der Polizei in Lauterbach mitgeteilt, dass in den Stunden zuvor die Schaufensterscheiben mehrerer Geschäfte im Bereich der Innenstadt von Unbekannten mit Plakaten beklebt worden waren. Zeuginnen und Zeugen sowie Betroffene, bei denen hierdurch Sachschaden entstanden ist, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 zu melden.

(PB)

