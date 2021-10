Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Unfall auf Parkplatz

Dörpen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr kam es in der Hauptstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes zu einem Unfall. Beim Abbiegen in eine Parklücke, übersah eine 46-jährige Frau aus Dersum in ihrem Opel Astra eine 65-jährige Fußgängerin aus Neulehe. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.

