Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Zeugen gesucht

Messingen (ots)

Am Donnerstagmittag ist es in der Beestener Straße zu einem Unfall gekommen. Ein Mähdrescher befuhr gegen 12.55 Uhr die L55 in Richtung Messingen. Ein Außenspiegel eines entgegenkommenden LKW ragte über die Mittellinie, sodass der Mähdrescher-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet die landwirtschaftliche Erntemaschine auf den Grünstreifen und rutschte im Anschluss in einen Graben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Mähdrescher musste mit einem Kran geborgen werden. Die L55 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Fahrer des LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den erstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens ist zurzeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell