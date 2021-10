Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Unfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Veldhausen (ots)

Am Freitagnachmittag ist es in Neuenhaus im Ortsteil Veldhausen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 24-jährige aus Veldhausen war mit ihrem Mercedes auf der Lingener Straße in Richtung Wietmarschen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto in Höhe der Pestalozzistraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte der Wagen einen Baum und überschlug sich. Der Mercedes blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine 28-jährige Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

