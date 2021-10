Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Kind nach Unfall in Lebensgefahr

Esterwegen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Heidbrücker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Kind wurde dabei lebensgefährlich, zwei weitere Personen, darunter ein weiteres Kind, wurden schwer verletzt. Eine 34-jährige Frau aus Esterwegen war mit zwei Insassen im Alter von sechs und sieben Jahren gegen 15.45 Uhr in ihrem VW Golf in Richtung Esterwegen unterwegs. Als sie nach links in die Lambertstraße abbiegen wollte, übersah sie 25-jährige Renault-Fahrerin, die mit einer sechsjährigen Beifahrerin in Richtung Breddenberg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die 34-jährige Unfallverursacherin und ein siebenjähriger Junge wurden schwer verletzt. Die sechsjährige Insassin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 25-jährige Fahrerin, sowie die sechsjährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Neben einem Rettungshubschrauber, sowie ein Notarztwagen, drei Rettungswagen, waren insgesamt 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Esterwegen und Surwold an der Unfallstelle im Einsatz. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die L30 war für die Bergungs- und Aufräumarbeiten über mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell