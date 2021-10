Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Spiegelunfall im Begegnungsverkehr

Geeste (ots)

Am Dienstag gegen 16.30 kam es auf der B 70 in Geeste zu einem Unfall. Ein weißer Mini und ein vermutlich schwarzer Mercedes stießen in Höhe des Speicherbeckens im Begegnungsverkehr mit den Außenspiegeln aneinander. Der Fahrer des schwarzen PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen, unter der Telefonnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

