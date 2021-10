Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Versuchter Einbruch

Wietmarschen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Kampstraße zu einem Einbruchsversuch. Bislang unbekannte Täter wirkten erfolglos auf das Zylinderschloss der Terrassentür des Wohnhauses ein. Anschließend flüchten die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

