Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Wietmarschen (ots)

Am Freitag kam es in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Lingenerin war gegen 0.05 Uhr auf der Vorgartenstraße mit ihrem VW Golf in Richtung Nordhorn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Der PKW drehte sich mehrfach und kam nach einer Kollision mit einem Baum zum Stehen. Die Frau verletzte sich leicht. Sie stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,51 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell