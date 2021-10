Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Mundersum - Tödlicher Verkehrsunfall

Mundersum (ots)

Donnerstagnacht kam es auf der Osnabrücker Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Lingener war gegen 02.20 Uhr auf der L57 mit seinem VW Golf in Richtung Lingen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der Mann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

