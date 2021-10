Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen ist es in der Magdeburger Straße zu einem Unfall gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen grauen BMW, der am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hannoverstraße geparkt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

