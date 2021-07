Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1052) Zeugen nach versuchtem Einbruch in Juweliergeschäft gesucht

Nürnberg (ots)

In der vergangenen Nacht (27.07.2021) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Nähe des U-Bahnhofs Bärenschanze einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 03:40 Uhr nahm ein Zeuge verdächtige Schlaggeräusche und einen Schrei auf der Straße wahr. Als der Zeuge nachsah, waren zwar keine Personen mehr vor Ort, jedoch stellte er fest, dass die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Fürther Straße 90 erheblich beschädigt war. Der Zeuge verständigte die Polizei, die aufgrund der Gesamtumstände von einem Einbruchsversuch ausging.

Die Scheibe des Geschäfts hielt dem Einbruchsversuch zwar stand, wurde jedoch erheblich beschädigt. Offensichtlich gelang es den Tätern nicht, ins Innere des Geschäfts zu gelangen. Eine Absuche verlief negativ.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei bittet Zeugen, die zur relevanten Tatzeit verdächtige Personen vor dem Geschäft oder im Nahbereich beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden. Die Tatörtlichkeit liegt in der Nähe der U-Bahnhaltestelle Bärenschanze.

Wolfgang Prehl / tb

