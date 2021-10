Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mann nach Unfall in Lebensgefahr

Lingen (ots)

Donnerstagnachmittag kam es in Lingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Mann war mit seinem Opel gegen 16.15 Uhr auf der Lengericher Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ampelkreuzung beabsichtigte er nach links in die Frerener Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 53-jährigen Radfahrer aus Lingen, der trotz Rotlicht die Frerener Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden ist zurzeit noch unbekannt.

