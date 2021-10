Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Dienstag zwischen 07.40 und 17.30 Uhr wurde auf dem Grader Weg auf dem dortigen Parkplatz einer Kindertagesstätte ein geparkter roter Mercedes beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, unter der Telefonnummer 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

