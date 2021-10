Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Montag ist es in Nordhorn zu einem Unfall gekommen. Ein 36-jähriger Mann aus Nordhorn beabsichtigte gegen 21.40 Uhr mit seinem Pedelec die Bernhard-Niehues-Straße zu überqueren. Dabei übersah er einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, der mit seinem Auto in Richtung Seilerbahn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer leichte Verletzungen zuzog. Der PKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1020 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

