Polizei Hamburg

POL-HH: 210808-2. Einsatz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität - Task-Force nimmt mutmaßliche Rauschgifthändler in Hamburg-St. Pauli fest

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Tatzeit: a) 06.08.2021, 15:35 Uhr b) 07.08.2021, ab 17:08 Uhr Tatort: a) Hamburg-St. Pauli, Berhard-Nocht-Straße und Balduinstraße b) Hamburg-St. Pauli, Balduintreppe

Im Zuge eines erneuten Einsatzes der "Task-Force" zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität haben Fahnder am Freitagnachmittag in St. Pauli zwei mutmaßliche Drogendealer vorläufig festgenommen und ein umfangreiches Rauschgiftsortiment sichergestellt. Auch am Samstag wurden sie wieder fündig...

a) An der St. Pauli Hafenstraße beobachteten Zivilfahnder eine verdächtige Austauschhandlung zwischen zwei Personen. Im Anschluss an ihre Beobachtungen kontrollierten die Fahnder den mutmaßlichen Erwerber etwas abgesetzt vom Tatort und fanden vier Tütchen Marihuana bei dem Mann. Daraufhin nahmen die Beamten den mutmaßlichen Rauschgifthändler vorläufig fest, der sich zwischenzeitlich auf einen Hinterhof an der Bernhard-Nocht-Straße zurückgezogen hatte. Es handelt sich hierbei um einen 26-Jährigen aus Guinea-Bissau. Auf einer in dem Hinterhof befindlichen Mülltonne entdeckten die Polizeibeamten offenliegende Betäubungsmittel und stellten sie sicher. Im weiteren Verlauf durchsuchten Beamte des Polizeikommissariats 15 (PK 15) und der Landesbereitschaftspolizei (LBP) den Hinterhof nach weiteren Beweismitteln. Hierbei trafen die Polizisten weitere neun Personen an, von denen sich sechs offenbar illegal in Deutschland aufhielten.

Insgesamt beschlagnahmten die Beamten auf dem Hinterhof

- 29 Kügelchen Kokain - 92 Druckverschlussbeutel mit Marihuana - 218 Ecstasy-Tabletten - 37 sogenannte Eppendorfer Gefäße mit rauschgiftverdächtiger Substanz sowie - diverse szenetypische Verpackungsmaterialien.

Während der Einsatz auf dem Hinterhof noch andauerte, konnten zivile Beamte an der Kreuzung Balduinstraße/Erichstraße zwei weitere Personen bei verdächtigen Austauschhandlungen beobachten. Bei der anschließenden Überprüfung des mutmaßlichen Erwerbers fanden die Fahnder einen Gripbeutel mit Marihuana und beschlagnahmten ihn. Der vermutliche Verkäufer des Beutels, ein 25-Jähriger aus Guinea-Bissau, wurde daraufhin ebenfalls vorläufig festgenommen und durchsucht. Die Polizisten stellten bei ihm sieben Griptütchen Marihuana sowie 90 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher.

Der 26-jährige Tatverdächtige wurde von Ermittlern des Drogendezernats (LKA 68), der 25-jährige von Mitarbeitern des Kriminaldauerdiensts (LKA 26) einem Haftrichter zugeführt.

Sowohl die beiden festgestellten Drogenerwerber als auch die sechs illegal im Bundegebiet aufhältigen Personen verblieben mangels Haftgründen auf freiem Fuß.

b) Am späten Samstagnachmittag setzten Beamte der Landesbereitschaftspolizei im Bereich der Balduintreppe den Rauschgiftspürhund "Bela" zur Absuche nach Drogendepots ein. Im Zuge der Maßnahme wurden 14 Depots mit insgesamt 58 Gripbeuteln Marihuana, 19 Eppendorfer Gefäßen mit Kokain sowie 22 Ecstasy-Tabletten aufgefunden und beschlagnahmt.

Die Ermittlungen in allen Sachverhalten werden beim Drogendezernat (LKA 68) geführt und dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell