Polizei Hamburg

POL-HH: 210808-1. Tataufklärung nach räuberischem Diebstahl auf Burgerlieferanten in Hamburg-Berne (siehe auch PM 210723-6.)

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.07.2021, 23:58 Uhr

Tatort: Hamburg-Berne, Anklamer Ring

Ermittler des für die Region Wandsbek zuständigen Raubdezernats (LKA 154) haben am Freitag in Hamburg-Rahlstedt drei Durchsuchungsbeschlüsse im Zusammenhang mit einem Überfall auf einen Burgerboten in Berne vollstreckt.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalbeamten hatten zunächst zur Identifizierung eines 16-jährigen russischen Verdächtigen sowie einer 15-jährigen Zeugin, über die am Tattag die Essensbestellung abgewickelt worden war, geführt.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte beim Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen des mutmaßlichen Räubers und auch der 15-jährigen Zeugin. Am Freitag vollstreckten Ermittler des Raubdezernats die Beschlüsse und trafen hierbei lediglich die Zeugin an. Es wurden Beweismittel sichergestellt.

Weiterhin ergaben sich im Rahmen der Wohnungsdurchsuchungen Hinweise auf den bis dahin noch unbekannten Mittäter des Tatverdächtigen, einen ebenfalls 16-jährigen Deutschen. Die Beamten suchten daraufhin auch dessen Wohnanschrift auf und durchsuchten sie nach Beweismitteln. Der Jugendliche wurde hierbei angetroffen und sein Handy sichergestellt.

Mangels Haftgründen verblieb der Tatverdächtige auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen des Raubdezernats dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell