Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Verletzte Person in Dierkow löst Einsatz der Polizei und Rettungskräfte aus

RostockRostock (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19.30 Uhr, wurde ein Mann mit Kopfverletzungen in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses im Rostocker Stadtteil Dierkow aufgefunden. Polizei und Feuerwehr wurden per Notruf alarmiert.

Der Verletzte befand sich liegend auf dem Fußboden vor der Hauseingangstür. Eine Glasscheibe der Eingangstür war beschädigt. Zeugen gaben gegenüber den Polizeibeamten an, dass sie einen lauten Knall hörten und eine männliche Person flüchten sahen. Der Verletzte soll mitgeteilt haben, dass auf ihn geschossen wurde.

Die Polizeibeamten fahndeten nach der vermeintlich geflüchteten Person und suchten mit einem Fährtenhund nach etwaigem Tatwerkzeug. Es wurde keine Person festgestellt und kein Tatwerkzeug aufgefunden. Der vor Ort eingesetzte Notarzt schloss eine mögliche Schussverletzung aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zog sich der Mann Schnittverletzungen im Zusammenhang mit der beschädigten Glasscheibe der Haustür zu. Die mögliche Beteiligung einer weiteren Person und der Grund seines Aufenthaltes in diesem Mehrfamilienhaus werden Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei sein. Aktuell ist der Mann jedoch noch nicht vernehmungsfähig.

Bei dem verletzten Mann handelt es sich um einen 30-jährigen Inder. Er ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, u.a. wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein Klinikum gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell