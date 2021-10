Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Zeugen gesucht

Dörpen (ots)

Am Dienstag ist es in den Vormittagsstunden in der Hauptstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein geparkter schwarzer Audi Q5 beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Vermutlich war der Verursacher mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger mit eventuell höheren Aufbauten unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Dörpen, unter der Telefonnummer 04963/919090 in Verbindung zu setzen.

