Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Wohnung

Haselünne (ots)

In der Zeit vom 22. bis zum 29. Oktober brachen bislang unbekannte Täter in der Hammer Straße in eine Wohnung über einem Geschäftsgebäude ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu der Wohnung und erbeuteten Bargeld. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit im Urlaub. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell