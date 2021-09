Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag verletzte sich ein 32-jähriger Radfahrer aus Bocholt schwer. Er war auf dem Heimweg mit dem Fahrrad auf der Straße "Am Bildstock" stadtauswärts unterwegs und stand dabei deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Nach eigenen Angaben habe ihn ein Taxifahrer gegen etwa 06.00 Uhr auf der Straße gefunden. Eine Angehörige holte ihn von der Unfallstelle ab und verständigte, zu Hause angekommen, die Rettungskräfte. Diese brachten den Verletzten mit einem Rettungswagen in ein Bocholter Krankenhaus. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden dem 32-Jährigen zwei Blutproben im Krankenhaus entnommen, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können. Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen? Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Taxifahrer, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden.

