Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Gartenlaube brannte nieder

Stadtlohn (ots)

In der Nacht zum Sonntag brannte eine Gartenlaube samt Inventar nieder. Die Einsatzkräfte rückten gegen 04.30 Uhr zum Brandort am Fürstenkamp aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

