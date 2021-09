Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Corona-Teststation brannte

Ahaus-Ottenstein (ots)

In der Nacht zum Sonntag brannte ein Bürocontainer einer Covid 19-Teststation an der Straße "Am Sportplatz". Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Unbekannte den Container gewaltsam geöffnet und darin Feuer gelegt. Auch das angrenzende Drive-in-Zelt wurde durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell