Polizei Hamburg

POL-HH: 210509-1. Eine Zuführung nach Dieseldiebstahl in Hamburg-Jenfeld

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 29.01.2021, 18:00 Uhr bis 08.05.2021, 01:13 Uhr Tatort: Hamburg-Jenfeld, Grunewaldstraße

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 (PK 38) haben in der Nacht zu Samstag in Jenfeld einen 42-jährigen Serben vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, in mehr als 50 Fällen Dieselkraftstoff aus mehreren Lastkraftwagen gestohlen zu haben.

Nachdem einem geschädigten Lkw-Halter seit Ende Januar in mehr als 50 Einzeltaten mutmaßlich etwa 2500 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank seines Lkw gestohlen worden waren, erstattete dieser eine Strafanzeige. Am Sonnabend in den frühen Morgenstunden wurden Zivilfahnder auf den Tatverdächtigen aufmerksam, der sich mit einem Handwagen mit Kanistern dem betroffenen Lkw näherte und mithilfe eines Schlauchs Kraftstoff aus dem Tank abzapfte. Anschließend wiederholte der Mann seine Handlung ein einem weiteren Lastwagen, der in unmittelbarer Nähe geparkt war. Als der mutmaßliche Dieseldieb sich mit seinen nunmehr gefüllten Kanistern vom Tatort entfernen wollte, nahmen die Beamten ihn nach einem kurzen Fluchtversuch vorläufig fest. Hierbei setzten sie auch Pfefferspray gegen den Mann ein.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige sich offenbar illegal im Bundesgebiet aufhält. Ermittler des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) führten den 42-Jährigen einem Haftrichter zu.

Durch den unsachgemäßen Umgang des Mannes mit dem Dieselkraftstoff war es zu einer erheblichen Verunreinigung der Fahrbahn inklusive Eintritt in die Kanalisation gekommen. Der Umweltdienst der Feuerwehr wurde verständigt und ergriff großflächige Maßnahmen zur Schadensbeseitigung.

Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für die Region Wandsbek zuständigen Landeskriminalamt 152 (LKA 152) geführt und dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob der Verdächtige für weitere Kraftstoffdiebstähle verantwortlich ist.

Ka.

