POL-MA: Sinsheim: Autoscheibe eingeschlagen; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug im Laufes des Dienstages, zwischen 16.50 Uhr und 20.50 Uhr, die rechte hintere Scheibe eines weißen VW Up ein, der in der Muthstraße, Parkplatz Höhe Anwesen Nr. 4, abgestellt war. Ob der Täter in das Fahrzeug eindringen wollte oder lediglich die Scheibe einschlug, ist nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

