Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 17-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein 17-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Pfaffengrund leicht verletzt. Eine 31-jährige Nissan-Fahrerin bog in Höhe des Kurpfalzrings von einem Grundstück aus auf die Eppelheimer Straße ein und wollte in Richtung Innenstadt weiterfahren. Dabei übersah sie den 17-Jährigen, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg, entgegen der Fahrtrichtung, aus Richtung Diebsweg nach Eppelheim unterwegs war. Durch den Anstoß fiel der junge Mann auf die Straße und wurde anschließend von einem Arzt einer in der Nähe befindlichen Praxis erstbehandelt. Von Angehörigen wurde er allerdings doch vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000.- Euro.

