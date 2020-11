Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Viehtransporter verunfallt

RhedeRhede (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 56-jährige Fahrer eines Viehtransporters befuhr die Kreisstraße in Richtung Dörpen. In einer Kurve blockierten aufgrund eines technischen Defekts die Reifen, so dass der Anhänger auf die Seite kippte. Die Schweine liefen zunächst auf die Fahrbahn, konnten jedoch zügig wieder eingefangen und umgeladen werden. Der Fahrer des Gespanns blieb unverletzt. Tiere verendeten bei dem Unfall nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell