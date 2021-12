Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hecke brennt- eine Person leicht verletzt

Bad Hersfeld-Sorga (ots)

Durch eingeatmeten Rauch leicht verletzt wurde am frühen Sonntagnachmittag der Eigentümer einer Thuja-Hecke in Sorga. Aus bislang nicht bekannten Gründen stand das Gewächs plötzlich auf einige Meter Länge in Brand, sodass letztendlich die Feuerwehr die vom Eigentümer begonnenen Löscharbeiten abschließen musste. Über die Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt.

Gefertigt. Rehm, PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

