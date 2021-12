Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen aus dem PP Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Samstag, dem 18.12.2021, ereignete sich gegen 18:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Hünfeld/Malges und Eiterfeld/ Leibolz ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen.

Eine 41-jährige Fahrzeugführerin kam mit ihrem Pkw aus Richtung Leibolz kurz vor Malges nach einer Linkskurve zunächst nach rechts, dann nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam auf einem angrenzenden Feld auf der Seite zum Liegen. Der Pkw wurde stark beschädigt, die Fahrzeugführerin und ihre zwei Töchter wurden mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Anschließend kamen sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Landstraße voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro.

(Berichterstatter: Polizeistation Hünfeld, POK Goldschmidt)

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Samstag, 18.12.2021, gegen 22:20 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Wallweg / Ronsbachstraße in Fulda ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ca. 9000,00 EUR Eine 40-jährige Fahrzeugführerin aus Fulda befuhr mit ihrem VW Golf den Wallweg von der Frankfurter Straße kommend. Zur gleichen Zeit befuhr ein 19-jähriger Fuldaer mit seinem VW Touran die Ronsbachstraße in Richtung Wallweg. Im Kreuzungsbereich Ronsbachstraße / Wallweg übersah die wartepflichtige Golf-Fahrerin den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 19-jährigen, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Fahrzeugführerin des Golfs, ihr 36-jähriger Beifahrer, sowie der Fahrer des VW Touran wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zudem befand sich im Fahrzeug der Unfallverursacherin ein Säugling (7 Monate), welcher vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Am Freitag, 17.12.2021, gegen 15:55 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Großenlüder mit seinem Pkw die Straße "Abtstor" in Fulda und folgte der Vorfahrtsstraße nach rechts in die Straße "Am Hopfengarten". Zeitgleich überquerte ein 53-jähriger Fuldaer zu Fuß die Fahrbahn über eine Fußgängerinsel von der Königstraße kommend in Richtung Abtstor. Der Fußgänger wurde von der linken Fahrzeugseite touchiert kam zu Fall und verletzte sich leicht am Kopf. An dem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

(Berichterstatter: Polizeistation Fulda, POK Lenz)

