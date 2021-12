Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Fahrzeugführer beschädigt Baum und flüchtet Heringen (Werra) - Im Zeitraum von Samstag, den 11.12.2021 bis Sonntag, den 12.12.2021, kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Riedweg von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Steine und prallte gegen einen Baum. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden an dem Baum wird auf ca. 1800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Philippsthal (Werra) - Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus Hohenroda befuhr am Donnerstag, den 16.12.2021, gegen 11:20 Uhr die Hattorfer Straße aus Richtung Heimboldshausen kommend in Richtung Philippsthal. Im Bereich eines Parkplatzes stieß der Fahrzeugführer aus Hohenroda mit einer 19-jährigen Pkw-Fahrerin aus Philippsthal zusammen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

Zwei Verkehrsunfälle beim Ausparken

Neuenstein - Am Freitag, den 17.12.2021, gegen 20:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Beim Ausparken stießen zwei Pkw zusammen, so dass ein Sachschaden von ca. 3450 Euro entstand.

Kirchheim - Ein weiterer Verkehrsunfall beim Ausparken ereignete sich ebenfalls am Freitagabend, gegen 21:10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Stockäcker. Bei dem Verkehrsunfall stieß ein Sattelzug und ein Lkw zusammen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

