Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen aus dem PP Osthessen

Fulda (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Burghaun, In der Zeit von Donnerstag, 16.12.2021, ca. 18 Uhr bis Freitag 17.12.2021, 12:30 Uhr parkte im Einmündungsbereich Marktplatz / Burgstraße in Burghaun ein dunkler Seat. Beim Abstellen des Fahrzeugs war dieses noch unbeschädigt. Als der Halter des Fahrzeugs am 17.12.2021 zu seinem Fahrzeug kam, stellte er frische Unfallspuren an der rechten Fahrzeugseite fest. Nach bisherigen Ermittlungen wurde dieser Schaden von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000.- EUR.

Die Polizei Hünfeld bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeistation Hünfeld zu melden, Tel.: 06652/96580

(Berichterstatter: Ebel, POK - PSt. Hünfeld)

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, 17.12.2021, war eine 18-jährige Fahrerin eines Pkw Audi A 3 gegen 16:10 Uhr auf der Landstraße 3139 zwischen Hainzell und Kleinlüder unterwegs. Als das Fahrzeug leicht nach rechts von der Fahrbahn auf die Bankette kam, übersteuerte die Fahrerin den Pkw nach links, worauf sich der Wagen überschlug. Der Pkw kam dann mit Totalschaden in Höhe von 2500 Euro im angrenzenden Acker zum Liegen. Die Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt ins Klinikum Fulda verbracht.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Am Freitag, 17.12.2021, kollidierten um 19:04 Uhr zwei Pkw im Kreuzungsbereich Leipziger Straße / Kurfürstenstraße in Fulda. Die 22-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota fuhr von der Kurfürstenstraße kommend in die Kreuzung ein und wollte geradeaus in die Buttlarstraße fahren. Die 30-jährige Fahrerin eines Pkw Honda fuhr auf der Leipziger Straße in Richtung Innenstadt in die Kreuzung ein. Beide Unfallbeteiligten gaben an, zunächst an der Rot zeigenden Ampel angehalten und dann bei Grün losgefahren zu sein. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

(Berichterstatter: PHK Weinrich - Polizeistation Fulda)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell